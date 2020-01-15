Закон предусматривает ее демонтаж, - Дробович о памятнике тачанке в Каховке

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье Дробовича на "Исторической правде".

В статье отмечается: "Все символы, связанные с установлением советской власти, у нас в стране - вне закона. Этому решению уже скоро 5 лет. Думаю, не стоит напоминать, что большевики миллионы людей отправили "на тот свет", очень часто без суда и следствия.

Уже не говоря о том, что именно большевики отбирали землю, грабили, загоняли людей в колхозы, развели доносы, создали ГУЛАГ, развязали и поддержали не одну войну на планете.

Можно сколько угодно спорить о художественной или концептуальной ценности того или иного произведения, но мы должны дать честный ответ - мы за права человека и ценность человеческой жизни, или мы за тоталитаризм и ценность людоедской системы?

Ответ на этот вопрос определяет судьбу всего того, что прославляет большевистскую власть.

В украинском законодательстве сказано, что пропаганда коммунистического и национал-социалистического режима является надругательством над памятью миллионов жертв этих режимов. В этом есть и логика, и справедливость, и уважение жертвам большевиков.

Что касается прекрасного украинского города Каховка и его громады: еще в далеком 2015 году местная власть должна была провести слушания и консультации с горожанами, художниками, экспертами и всеми желающими, организовать все процедуры, которые считала нужным, и принять решение о судьбе тачанки.

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Закон предусматривает ее демонтаж. Однако, никто не мешал и не мешает придумать любой другой способ, чтобы тачанка перестала быть символом тоталитарной оккупации. Как видим, этого никто в Каховке не сделал.

И вот сейчас, граждане справедливо возмутились, что закон нарушен, а символы распространение тоталитаризма до сих пор на местах.

Украинский институт национальной памяти как орган власти, который действует в рамках закона, отреагировал на этот запрос и обратился к властям Каховки - мы напомнили, что норма закона уже не первый год игнорируется. Мы также напомнили, что тачанка подлежит демонтажу.

Кому-то нравится на этом хайповать. Для кого-то это попытка сделать политический капитал. Кто-то видит в этом новый виток войны этики с эстетикой. Но здесь главное другое - УИНП не едет с кувалдой то демонтировать.

Мы лишь напомнили властям, обществу, экспертам, вот она проблема - до сих пор на своем месте. Мы за цивилизованное решение и здоровый общественный диалог. Все будут только радоваться современном креативном ходу, неожиданной идеи или асимметричном решению.

Но мы точно не можем делать вид, что это вообще нормально - прославлять тех, кто оккупировал территорию Украины, убивал людей другого политическое предпочтения, а также не имеем морального права уважать СССР и его символы, которые конкурируют с символами Третьего рейха по мощности ассоциаций с преступлениями против человечества.

И наконец. На справедливые предложения ученых, художников и кураторов что не обязательно разрушать, а можно переозначиты или изменить памятники должен сказать лишь одно - аминь!

Давайте уже наконец переназвать. Это же на волю общины. Это их решение, их креатив, их туристы, в конце концов. Но если оно 5 лет стоит не переназванное, а не перенесено в музей пропаганды, даже не обозначено пояснительным баннером о том, кто такие эти революционеры, а просто прославляет большевиков, то что делать?

Хоть бери и организуй метод-семинар о "креативной декоммунизации". Хотелось бы больше свободы, изобретательности и инициативности, чтобы вообще не приходилось писать больше писем о демонтаже.



