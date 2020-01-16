Пожар в одесском колледже: суд отпустил завхоза Фомич под домашний арест

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"По версии следствия, в 2014 году была проведена плановая проверка учебного заведения сотрудниками ГСЧС Украины в Одесской области, которые составили акт о грубых нарушениях законодательства о пожарной безопасности и вынесли предписание об их устранении. С документами ознакомили ответственное лицо за соблюдение правил противопожарной безопасности - заведующую хозяйством", - говорится в сообщении.

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Однако завхоз, "будучи ответственным лицом за соблюдение правил противопожарной безопасности и противопожарного состояния помещений колледжа", не приняла мер по "фактическому устранению имеющихся нарушений и не обеспечила возможность беспрепятственной эвакуации учащихся и персонала в день трагедии".

Рассмотрев ходатайство прокурора, а также заслушав доводы стороны защиты, следственный судья частично его удовлетворил. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 60 суток с запрещением покидать место жительства с 22:00 до 06:00.

Напоминаем, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован. В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.

Комиссия Кабмина назвала основной версией пожара в одесском колледже - возгорание бытового электрооборудования.

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По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

13 января правоохранители сообщили заведующей хозяйством сгоревшего Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Татьяне Фомич о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.