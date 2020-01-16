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16.01.20 00:27

Движение транспорта возле ТРЦ "Оcean Plaza" в Киеве восстановлено, - КГГА

На улице Антоновича восстановили асфальтовое покрытие, поврежденное из-за повреждения трубопровода возле ТРЦ "Ocean Plaza".

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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, коммунальная корпорация "Киевавтодор" привлекла к работам 18 единиц техники и 23 рабочих. Сейчас транспортное движение по улице восстановлено.

Напомним, вечером 13 января возле станции метро "Лыбедская" в Голосеевском районе Киева возле торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и первый этаж ТРЦ.

При порыве теплосети в Голосеевском районе Киева на ул.Антоновича, 174 легкие ожоги получило 9 человек, которым оказывается медицинская помощь. Транспортное движение по улице Антоновича перекрыли.

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