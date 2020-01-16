Выражаем глубокую обеспокоенность милитаризацией оккупированного Крыма, - делегация ЕС на форуме ОБСЕ

Об этом говорится в заявлении, озвученном делегацией Евросоюза во время заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в среду в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы выражаем глубокую обеспокоенность по поводу широкомасштабной милитаризации Крымского полуострова со стороны России, которая продолжает влиять на безопасность в Черноморском регионе и за его пределами", - отмечается в заявлении.

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Отмечается, что ЕС решительно осуждает акты агрессии РФ против Украины и не признает незаконную оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Европейский союз также вновь призвал все стороны выполнить взятые на себя обязательства, так как "устойчивое политическое урегулирование конфликта на востоке Украины может быть достигнуто только путем полного выполнения Минских договоренностей".