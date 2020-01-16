Закон о штрафах за кнопкодавство нардепов вступил в силу

Об этом говорится на сайте газеты "Голос Украины", передает Цензор.НЕТ.

Кнопокодавство наказывается штрафом от 3 до 5 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (51 000 – 85 000 грн). Процесс голосования на пленарных заседаниях должен фиксироваться на видео.

"В случае обнаружения на пленарном заседании народным депутатом факта нарушения требований о персональном голосовании путем голосования вместо другого народного депутата, рассмотрение вопроса повестки дня по его требованию останавливается. Главенствующий на пленарном заседании устанавливает присутствие этого нардепа в зале заседаний Верховной Рады, а в случае его отсутствия сообщает ВР об обнаруженном факте нарушения требований и поручает Счетной комиссии изъять карту этого нардепа, потом проводит повторное голосование", – объяснили в парламентской газете.

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После завершения голосования аппарату Верховной Рады поручают подготовить сообщение о нарушении, которое вместе с протоколом, стенограммой заседания и видеозаписью подают главе Верховной Рады для направления в Государственное бюро расследований.

Если факт кнопкодавства зафиксирует не нардеп, а журналисты, аккредитованные в парламенте, они могут подать заявление в аппарат Верховной Рады вместе с фото- и видеодоказательствами.