Наемники РФ на Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ

Об этом говорится в опубликованном в среду отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, передает Цензор.НЕТ.
"Примерно 1 км на восток от н. п. Золотое-5 (Михайловка; неподконтролен правительству, 58 км на запад от Луганска), направляясь в восточном направлении, команда СММ (в составе двух автомобилей) видела неподвижную зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм) на расстоянии ориентировочно 150-200 м на север от своего местопребывания; в двух случаях члены патруля Миссии слышали, как из этой установки были осуществлены совокупно 8 выстрелов в северном направлении", - говорится в отчете.
Отмечается, что патруль СММ благополучно покинул этот район.
Кроме того, оккупанты обстреляли беспилотник Миссии возле Шимшиновки на оккупированной Луганщине.
"Совершая полет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия на северо-восточной окраине н. п. Шимшиновка (неподконтрольный правительству, 27 км на юго-запад от Луганска), члены патруля Миссии слышали 7 выстрелов и 10 очередей из стрелкового оружия ориентировочно в 700 м–1 км на запад. По оценке команды Миссии, огонь вели в направлении БПЛА, который пролетал примерно в 1 км к западу от позиции патруля СММ. Наблюдатели благополучно приземлили БПЛА и покинули этот район", - сообщили в Миссии ОБСЕ.