В отношениях с Венгрией у нас сейчас осторожный оптимизм, - Кулеба

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с прессой по итогам визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Венгрия сейчас не является проблемой в наших отношениях с НАТО, с Венгрией у нас сейчас - осторожный оптимизм. С начала года произошли некоторые вещи, которые дают нам возможность рассчитывать на дальнейшие совместные шаги - и Украины, и Венгрии - по урегулированию сложившейся ситуации", - сказал чиновник.

Он напомнил, что создана Украинско-венгерская межправительственная комиссия, которую он возглавляет вместе министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сиярто. "Я с нетерпением ожидаю нашей встречи, где мы, безусловно, будем говорить не только о развитии торговли, но и о путях выхода из ситуации, в которой мы уже два года находимся", - отметил украинский вице-премьер-министр.

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В то же время Кулеба отметил, что не отходит от позиции защиты интересов Украины и намерен обсудить этом во время встречи с венгерскими коллегами.

"Такое решение и выход из кризиса (отношений) должен учитывать как интересы Украины, так и интересы Венгрии. Это не будет возврат в ту ситуацию, которая существовала до принятия Верховной Радой закона об образовании. Но надо искать компромиссы. Безусловно будем искать и идти на компромиссы, и ожидаем, что и венгерская сторона так же будет идти на компромиссы. Нам нужно общее решение, которое учтет интересы обеих сторон", - сказал украинский чиновник.

Как сообщалось, отношения между Украиной и Венгрией осложнились после принятия в Украине Закона "Об образовании". Закон во втором чтении и в целом приняли 5 сентября 2017 года, он вступил в силу 28 сентября. Согласно нормам этого документа, расширено использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила обеспокоенность будущим венгерского меньшинства в Украине. Будапешт блокировал заседания комиссии Украина - НАТО на высшем уровне и заявлял, что готов противостоять евроатлантической интеграции Украины, пока в закон не будут внесены изменения.