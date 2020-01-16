"Это не является слабостью": Милованов рассказал, как курил марихуану и что думает о геях во власти. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире программы "HARD с Влащенко", которую транслировал телеканал ZIK.
"Семь раз. Ну, до десяти, может, шесть. (последний раз курил. – Ред.) в 2004 году, когда докторскую писал. Но это не является слабостью. Там все курят, во-первых. Во-вторых, сегодня это уже вообще легализировали", - отметил Милованов, отвечая на вопрос о том, курил ли он марихуану.
При этом министр точно так и не сказал, выступает ли он за легализацию марихуаны или нет.
"Вы знаете, был, (имеется в виду был "за") но не уверен", - добавил Милованов.
Относительно того, есть ли люди с нетрадиционной ориентацией во власти и почему об этом открыто не говорят, он ответил лаконично: "Это серьезный вопрос. Я хотел бы, чтобы мы были честны в целом, не только в этом... Не знаю, но это должно измениться".
Напомним, ранее Тимофей Милованов заявил, что он хотел бы платить людям, которых принимает на работу, около 120 тыс гривен на руки.
Также Милованов выразил мнение, что в части контракта, где речь идет о выплате премий руководству "Нафтогаза", есть ошибка и ее следует исправить.