Черные ящики с самолета МАУ до сих пор в Иране, - министр транспорта Канады Гарно

Об этом заявил журналистам в Оттаве министр транспорта Канады Марк Гарно, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Черные ящики находятся в Иране, который ведет расследование", - сказал Гарно.

По его словам, 10 членов канадской группы быстрого развертывания уже работают в Иране, а должностные лица Совета по безопасности транспорта начали расследование в отношении сбитого самолета МАУ.

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"Совет по безопасности транспорта Канады также готов развернуть свою вторую группу следователей для участия в загрузке данных бортового самописца и их анализе ... как только мы узнаем, где это будет происходить", - отметил канадский министр.

"Мы сейчас ждем, чтобы узнать, где это произойдет. Мы еще не получили такого сигнала", – сказал он.

Гарно напомнил, что он и министры иностранных дел Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании планируют встретиться 16 января, чтобы потребовать "полного сотрудничества со стороны иранских властей", пишет УНИАН.

"Канада не примет ситуацию, когда нам не дают информации, которую мы ищем", – подчеркнул он.