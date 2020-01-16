Охранник в СИЗО признался, что ждет, когда из Донецка уйдет "русский мир", - освобожденный из плена наемников РФ воин Пантюшенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Фактам" рассказал освобожденный из плена наемников РФ украинский воин Богдан Пантюшенко.

По его словам, в 2014-2015 годах жители Донбасса находились под прессом российской пропаганды.

"Скажу так, в 2014-2015 годах жители Донбасса находились под прессом российской пропаганды, которая им внушала, что, когда Донбасс захватит Россия, то все здесь будет, как в Москве, - и высокие пенсии, и социальные гарантии. Русскую же глубинку на оккупированных территориях по телевизору не показывают", - отметил он.

Пантюшенко заявил, что в 2016 году мечтающих о "русском мире" он уже практически не встречал.

"Сейчас зарплата в 19 тысяч рублей (около 7 438 грн) в Донецке считается хорошей, а есть те, кто получает и 3,5 тыс. руб. (1 370 грн) или минимальную пенсию - 4 тыс. руб.(1 566 грн)", - рассказал он.

По словам освобожденного из плена наемников РФ, в "армию" оккупантов шли служить исключительно те, кто не мог найти себе другого применения.

"Люди так разочаровались, что уже в 2018 году один охранник в Донецком СИЗО шепнул мне: "Я пришел сюда работать, потому что больше устроиться нигде не смог. Я уже жду, пацаны, когда вы сюда придете и отсюда уйдет "русский мир", - рассказал Пантюшенко.

Напомним, украинский воин Богдан Пантюшенко находился в плену оккупанта 5 лет, с января 2015 года. По версии "следствия", которое якобы провели террористы, он подорвал мост на дороге Донецк - Авдеевка.

В октябре 2019 его "приговорили" к 18 годам заключения.

Позже пропагандистский телеканал "Россия 1" показал сюжет с участием трех украинских военных, находящихся в плену "ДНР", среди которых был и Пантюшенко.

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