12-летний мальчик получил осколочные ранения лица на оккупированной Луганщине, - отчет СММ ОБСЕ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
"12 января из н.п. Миусинск (неподконтрольный правительству, 62 км к юго-западу от Луганска) к ним доставили 12-летнего мальчика с осколочными ранениями лица (в том числе глаза)", - сообщается в отчете.
Отмечается, что ребенок получил ранения в результате срабатывания неизвестного устройства.
Женщина, представившаяся матерью мальчика, рассказала наблюдателям, что 12 января недалеко от их дома в западной части оккупированного Миусинска (приблизительно в 2 км к северо-западу от полигона) ее сын нашел похожий на трубку предмет длиной 10 см и принес его домой, где тот позже взорвался.