С 9 февраля изменится порядок пересечения админграницы с оккупированным Крымом, - Госпогранслужба

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает Цензор.НЕТ.

Согласно изменениям, внесенным постановлением Кабмина Украины №1157 от 24 декабря 2019г, с 9 февраля этого года выезд на ВОТУ детей в возрасте до 16 лет возможен в сопровождении кого-то из родителей или уполномоченных ими лиц.

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"Такая возможность возникает, если эти дети въехали на подконтрольную украинской власти территорию в сопровождении этих взрослых (одного из родителей или уполномоченных ими лиц). В таких случаях наличие второго родителя или поручений от него не обязательно", - говорится в сообщении.

Выезд детей в возрасте от 14 до 16 лет на временно оккупированную территорию Украины, родители которых проживают на этой территории, возможен без постороннего сопровождения при наличии информации об обучении этих детей в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Въезд на ВОТУ граждан Украины, которые выехали с этой территории для оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, и выезд из ВОТУ лиц, выезжали с этой территории для оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих украинское гражданство, осуществляется по предъявлении справки, выданной территориальным органом (подразделением) Госмиграционной службы.

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"Кроме того отметим, изменениями предусмотрено, что выезд на ВОТУ и въезд с нее граждан Украины, которые не достигли 16-летнего возраста, осуществляется при предъявлении паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу", - добавили в Госпогранслужбе.