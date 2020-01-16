Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
16.01.20 10:01

Deutsche Bahn рассматривает возможность инвестирования в "Укрзализныцю", - немецкий политик

Deutsche Bahn с правительством Украины и крупнейшим украинским ж/д перевозчиком "Укрзализныцей" прорабатывает вопрос стратегического партнерства.

поезд

Как передает Цензор.НЕТ со ссілкой на ЦТС, об этом пишет на своей странице в Facebook заместитель директора Берлинского центра изучения Восточной Европы и экс-депутат Бундестага Дмитрий Стратиевский.

По его информации, представители немецкого концерна планируют посетить Киев в ближайшие дни. "Альянс с Deutsche Bahn - это интересно для Украины, в первую очередь, технологиями и инвестициями в обновление инфраструктуры. Несомненно, лидерам немецкого рынка есть чем поделиться с украинскими коллегами. К этому процессу планируют подключиться Deutsche Bank и E.ON", - говорит экс-депутат.

Напомним, в сентябре 2019 года президент Владимир Зеленский поручил Кабмину и МИУ разработать план реструктуризации "Укрзализныци", который предусматривает разделение компании на трех операторов: инфраструктурного, грузового и пассажирского, а также производственный блок.

Позже министр Владислав Криклий обещал определиться с руководством УЗ в ближайшее время.

В самой компании отмечают, что разделение предприятия на трех операторов - грузового, пассажирского и инфраструктурного - планируется завершить до конца 2021 года.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100