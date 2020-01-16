Против меня и правительства развернули массированные медиа атаки. Это свидетельствует, что мы на правильном пути, - Гончарук. ВИДЕО

Об этом говорится в обращении премьер-министра Алексея Гончарука, передает Цензор.НЕТ.

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"С самого начала против команды Президента и Правительства работают много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось. Чтобы Украине не удалось. Обращаюсь к тем, кто борется против нас: Вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки. Главная цель работы нашей команды - перезагрузить страну, сломать старую систему и построить новую, без "схематозов" и договорняков. Наша команда работает над тем, чтобы каждый украинец почувствовал реальные изменения. Борьба продолжается и я уверен в нашей победе!" - заявил Гончарук.

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"И немного хороших новостей. Укрепился обменный курс и увеличились до 7-летнего максимума накопления международных резервов, составляющие 25 млрд долларов. Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 2,5 млрд долларов. Резко снизилась инфляция до 4,1%. Если это не хорошие новости для страны, то я полный "профан" в экономике!" - заверил премьер-министр.

"В последнее время против меня лично и против правительства развернули массированные медиа атаки в социальных сетях и средствах массовой информации. Это свидетельствует, что наша команда на правильном пути", - акцентировал Гончарук.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским. В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.