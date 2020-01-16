Арахамия о "записях Гончарука": Просто нарезка каких-то фраз, чтобы создать сенсацию

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом он заявил в эфире телеканала "НАШ".

"Это просто нарезка каких-то фраз разных людей в разное время, чтобы создать сенсацию. ... Как я понимаю, это была склейка стратегической сессии по финстабильности, которая длилась три часа", - отметил Арахамия.

Он считает, что записи опубликовал один из участников этой стратегической сессии.

Арахамия также рассказал, что во время вчерашнего заседания фракции депутаты Александр Дубинский и Максим Бужанский предлагали провести "сигнальное" голосование по объявлению недоверия Гончарук, но эту инициативу поддержали только 10 человек и, по словам главы фракции, "все голоса связаны с одной и той же группой".

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании Кабмина, как обмануть президента Владимира Зеленского относительно экономической ситуации в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

По словам нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук, партия провела сигнальное голосование по отставке Гончарука.

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