Гончарук о развитии экономики Украины: "Мы хорошо понимаем, что делать, у нас есть план"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на презентации Стратегии развития финансового сектора до 2025 года в Киеве.

"Мы хорошо понимаем, что делать. У нас есть план. И о его небольшой части мы будем сегодня говорить очень детально и профессионально", - сказал Гончарук.

По его словам, у правительства в финсекторе есть две приоритетные задачи: дешевые кредиты, первым шагом к которым будет запуск кредитной программы для малого бизнеса с 1 февраля, и расширение доступности финансовых услуг, что позволит увеличить этот рынок.

"Увеличить рынок, привлечь максимальное количество людей - это задача №2", - подчеркнул Гончарук.

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