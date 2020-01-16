Сейчас есть все, чтобы экономика Украины стремительно росла в ближайшие несколько лет, - Гончарук

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом на презентации Стратегии развития финансового сектора до 2025 года в Киеве заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"По нашим оценкам, макроэкономическая ситуация очень благоприятная для роста. У нас есть сейчас все, чтобы стремительно расти в ближайшие несколько лет", - сказал он.

Как отметила министр финансов Оксана Маркарова, поставленная ранее цель 5-7% роста экономики ежегодно является достижимой.

"Мы в начале формирования нашего правительства сказали, что наша цель - 5-7% роста ВВП ежегодно, 40% - за пять лет. Это амбициозная цель, но достижимая цель", - подчеркнула министр.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет Министров Украины имеет стратегию развития экономики.

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