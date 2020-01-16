"Мы вернем Донецк", - Порошенко в День памяти "киборгов"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook напомнил пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Киборги" выстояли, а не выстоял бетон ...

Нам выпала честь жить в одно время с настоящими Героями. История киборгов - история мужества, несокрушимости и борьбы. 242 дня героической обороны ... Для всех украинцев они стали символом Украины, которую невозможно победить.

Верю, мы вернем Донецк. И на восстановленной диспетчерской вышке аэропорта всегда будет развеваться украинский флаг.

Помним наших Героев. Вовек не забудем врагам и не простим никогда! Героям слава!"

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