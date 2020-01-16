Рада приняла закон о среднем образовании

За соответствующее решение проголосовали 327 народных депутатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Закон принят в целом", - сказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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Закон регулирует вопросы доступности и обеспечения равного доступа детей к полному общему среднему образованию. В частности: доступности для лиц с особыми образовательными потребностями, а также территориальной доступности учреждений общего среднего образования, обязанности органов власти обеспечивать соответствующую доступность; качества полного общего среднего образования и обеспечения академической доброчестности в сфере общего среднего образования; языка образования в учреждениях общего среднего образования, сертификации педагогов ресурсного (информационного, научно-методического, материально-технического) обеспечения учреждений; основ осуществления институционального аудита; самоуправления в учебном заведении, в частности ученического и родительского; прав и обязанностей участников образовательного процесса; разграничения полномочий органов исполнительной власти и местного самоуправления в сфере общего среднего образования и т.п.

Законом определяется, что языком образования является государственный язык, а также регулируется вопрос обучения на языках коренных народов и национальных меньшинств.

Среди прочего закон утверждает обязательную Государственную итоговую аттестацию (ГИА) за каждый уровень полного общего среднего образования по государственному языку, математике и другим предметам, определенных центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки, кроме случаев, определенных законодательством.

Также вводятся понятия институциональный аудит учреждений среднего образования, сертификация учителей, в то же время закон оставляет такую ​​процедуру, как аттестация педагогических работников.

Определяются функции, права и обязанности руководителей учреждений среднего общего образования, порядок конкурса на должность директора школы.

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Согласно закону заведение общего среднего образования имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета в финансовых учреждениях и банках государственного сектора.

Предусмотрено, что наполняемость классов в государственных и коммунальных школах не может составлять менее 5 учеников. Для классов начальной школы предельная наполняемость должна составлять 24 ученика, для базовой и профильной школы - 30 учащихся.

Законом вводится понятие "индивидуальная образовательная траектория" ученика, которая реализуется на основании индивидуальной программы развития, индивидуального учебного плана.

Также вводится понятие педагогической интернатуры для учителей, не имеющих опыта работы. Педагогическая интернатура предусматривает сопровождение и поддержку более опытного педагога, различные формы профессионального развития. За выполнение обязанностей педагога-наставника назначается доплата в предельном размере 20% его должностного оклада.

Согласно закону норма педагогической деятельности учителя на одну тарифную ставку составляет 18 учебных часов в неделю.

Закрепляются доплаты: за классное руководство в 1-11 (12) классах - 20-25% к тарифной ставке; проверка учебных работ учащихся - 10-20%; заведование мастерскими, кабинетами информатики - 15-20%; комнатами хранения оружия, стрелковыми тирами, паспортизованными музеями - 10-15%; структурными подразделениями учебных заведений - 25%.

За заведование учебными (учебно-методическими) кабинетами, ресурсными комнатами, лабораториями, спортивными залами или площадками, учебно-опытными участками доплата составит 10-15%, библиотекой (медиатекой) или библиотечную работу или работу с библиотечным фондом учебников - 5-15%; за работу в инклюзивных классах (группах) - 20%; обслуживание компьютерной техники - 10-15%; проведения внеклассной работы с учащимися - 10-40%.

Другие виды доплат могут устанавливаться основателем учебного заведения.

За почетные, ученые, спортивные звания, научные степени педагогическим работникам устанавливаются доплаты в размере 15-30% должностного оклада в порядке, определенном законодательством.

За педагогические звания и за работу в специальных учебных заведениях (классах, группах) педагогическим работникам в порядке, определенном законодательством, устанавливаются повышение должностного оклада на 10-30%.

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Размеры тарифных ставок педагогических работников государственных и коммунальных учебных заведений устанавливаются Кабинетом министров.

Законом определены типы заведений специализированного образования: художественный лицей; спортивный лицей; военный (военно-морской, военно-спортивный) лицей, лицей с усиленной военно-физической подготовкой; научный лицей - заведение специализированного образования, что обеспечивает получение базового и \ или профильного среднего образования научного профиля; профессиональный колледж (колледж) спортивного профиля - заведение специализированного образования спортивного профиля; художественный колледж - учреждение специализированного образования, обеспечивающего получение профессионального перед высшим художественного образования одновременно с получением базового и профильного среднего образования.