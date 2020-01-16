Арахамия: Большая опасность, если кто-то записывал в кабинете премьера. Там обсуждаются вопросы нацбезопасности

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, информирует Цензор.НЕТ.

"Я бы поднял вопрос, если это случилось в Кабинете совещаний премьера, и там кто-то может записывать, то это очень большая опасность. Мы же не знаем, кто записывал, или это частная компания, или какие-то спецслужбы... Я считаю, что это очень опасно, потому что в кабинетах на этих совещаниях многократно обсуждаются вопросы национальной безопасности и являющиеся государственной тайной", - сказал Арахамия.

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Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании Кабмина, как обмануть президента Владимира Зеленского относительно экономической ситуации в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

По словам нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук, партия провела сигнальное голосование по отставке Гончарука.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.