Розничная сеть табачных изделий системно уклоняется от налогообложения, - глава налогового комитета Гетманцев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил в комментарии 24 каналу.

"Проблема существует, действительно 50% розничного акциза не поступает в местный бюджет и это проблема местных бюджетов. Связано с тем, что розничная сеть табачных изделий уклоняется от налогообложения и делает это системно, и по нашим подсчетам 2 млрд грн не поступает в бюджет в связи с этими правонарушениями, - отметил Гетманцев. - Вопрос "Что делать?" обсуждается в подкомитете, где обсуждается табак и его правовое регулирование, и я уверен, что в ближайшее время, мы об этом говорили на комитете, соответствующие проекты закона будут представлены на комитете и мы их рассмотрим".



Он убежден, что разрешение ситуации с уклонением от уплаты розничного акциза выведет миллиарды гривен из тени, благодаря чему местные громады смогут построить новые школы, детсады, больницы и дороги.

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