Зеленский подписал указ о призыве в 2020 году на срочную службу с 18 лет

Соответствующий указ №13/2020 размещен на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу: в апреле-июне 2020 года; в октябре-декабре 2020 года", - говорится в тексте указа.

Также Зеленский постановил уволить в запас из Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, а именно военнослужащих срочной службы, которые имеют степень высшего образования специалист или магистр и выслуживших установленные сроки срочной военной службы, а также других военнослужащих срочной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной службы.

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