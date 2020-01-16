Патрульным, избившим задержанного до разрыва почки, сообщили о подозрении, - Офис Генпрокурора

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Производство по факту избиения было зарегистрировано еще в феврале 2019 года.

"Однако в нем длительное время расследования фактически не проводилось, несмотря на установление всех участников конфликта. Новым руководством прокуратуры в декабря 2019 года было принято решение об изменении группы прокуроров в производстве, которое возглавили прокуроры указанного специализированного подразделения", - говорится в сообщении.

Прокурорами Офиса Генерального прокурора было установлено, что двумя работниками полиции Одесской области при задержании в феврале 2018 человека по подозрению в совершении административного правонарушения было применено насилие, явно непропорциональное тяжести этого правонарушения и его поведению. От полученных телесных повреждений потерпевший на месте потерял сознание, потом у него был констатирован разрыв почки.

15 января 2020 прокуроры Офиса Генерального прокурора в г. Одесса сообщили обоим работникам полиции о подозрении в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, применением специальных средств, а также болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым и отстранении от занимаемых должностей.

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