Публикация "записей Гончарука" - информационная атака России и "одного известного олигарха", - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил пятый Президент Украины Петр Порошенко в кулуарах парламента.

"Я хочу сказать, что это не украинский сценарий. Потому вполне дельные оценки вызовов и рисков экономической ситуации, которые были представлены в разговоре премьер-министра и руководства экономического блока. Надо просто проанализировать и обеспечить соответствующую реакцию для того, чтобы противодействовать вызовам и рискам", - подчеркнул он.

По словам Порошенко, "абсолютно неукраинские силы пытаются раздувать псевдоскандал".

"Посмотрите, на каких каналах вышла в первую очередь атака на украинское правительство - на российских каналах и на каналах одного известного олигарха", - подчеркнул Порошенко.

"Каковы причины этой атаки? Они хотят атаковать тех, кто защищает государственную политику по поводу одного очень крупного банка, который был национализирован и стал государственным. И через который выводились десятки, а может и сотни миллиардов гривен из украинской финансово-банковской системы", - объяснил Порошенко.

"Там есть настоящая причина. Там есть позиция, которая обеспечивает атаку на экономический блок правительства", - заявил он.

Порошенко подчеркнул, что "Европейская Солидарность" точно не будет принимать в этом участия.

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