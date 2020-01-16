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16.01.20 13:17

15-летний парень изнасиловал несовершеннолетнюю подругу в Запорожской области, ему грозит до 12 лет тюрьмы, - прокуратура

В центре одного из сел Пологовского района Запорожской области местный житель изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. 11 января суд избрал подозреваемому меру пресечения - домашний арест.

насилие

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.

Во время следствия установлено, что несовершеннолетние употребляли спиртные напитки в общей компании в центре одного из сел Пологовского района. После чего вместе возвращались домой.

У железнодорожных путей парень, зная, что девушка является несовершеннолетней, используя ее беспомощное состояние, вызванное алкогольным опьянением, против ее воли изнасиловал последнюю.

Постановлением следственного судьи 11.01.2020 года подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. За совершенное парню грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

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