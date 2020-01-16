Кабмин ежеквартально будет информировать Зеленского о пожарной безопасности в Украине, - ОП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Соответствующее письмо Глава государства направил на имя премьер-министра Алексея Гончарука 16 января 2020.

Правительство должно ежеквартально информировать президента о результатах этой работы.

Письмо было отправлено премьер-министру в ответ на сообщение правительства, согласно которому по состоянию на 8 января 2020 проведены внеплановые проверки состояния техногенной и пожарной безопасности на 10374 объектах из 37006, подлежащих проверкам (т.е. проинспектировано 28%) .

По результатам проверок выявлено, что на 9208 объектах отсутствуют, неисправны или необслуживаемы автоматические системы противопожарной защиты, 2066 системы электроснабжения требуют замены или ремонта, 3365 объектов нуждаются в оборудовании первичными средствами пожаротушения.

За нарушение требований пожарной безопасности и невыполнение предписаний к административной ответственности привлечены 9934 руководителя учреждений и ответственные должностные лица.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин усилил госконтроль в сфере пожарной безопасности.

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