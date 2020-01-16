Парнас: Джулиани поставил мне задачу "жестко" донести Шефиру, что США остановит всю помощь Украине

Об этом соратник адвоката президента США Руди Джулиани - Лев Парнас сообщил в интервью американскому телеканалу MSNBC, передает Цензор.НЕТ.
"Послание, которое я передал (помощнику президента Зеленского. - Ред.) Сегею Шефиру было жесткое. Мне было сказано передать это ему в жесткой форме, не мягкой", - отмечает он, добавляя, что такая инструкция поступила от Джулиани после встрече в Белом доме.
По его словам, речь шла "не только о военной помощи, а обо всей поддержке США. О том, что отношения испортятся до тех пор пока не будет заявления".
Парнас уточняет, что на тот момент со стороны США было несколько "требований", включая открытие дела против Байдена.
Напомним, бизнесмены Игорь Фруман и Лев Парнас были арестованы в США 10 октября. Оба они являются соратниками Рудольфа Джулиани - адвоката американского президента Дональда Трампа.
Ранее в майском интервью бизнесмен Игорь Коломойский заявлял, что "в Украине действуют два афериста, которые находятся под следствием в США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - толи Фруман, толи Фурман". Позже адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что указанные люди - граждане США и его клиенты, которым он дал совет предъявить обвинение Коломойскому.
24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.