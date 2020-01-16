Нардепы от СН просят СБУ проверить достоверность "записей Гончарука", - представитель Кабмина в ВР Шуляк

Об этом заявила журналистам в кулуарах парламента нардеп от "СН" Елена Шуляк, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Она сказала, что соответствующее обращение от нардепов направят в СБУ.

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"Существует три пути, как эта информация могла бы быть получена. Во-первых, она могла бы быть получена в рамках уголовного расследования. Во-вторых, в рамках контрразведывательной деятельности. И третье, такая информация может быть достоверной, если она была получена незаконным способом при установлении технических средств в помещении должностных лиц, где проводилось совещание. Поэтому мы просим СБУ провести такое расследование и нас, как народных депутатов, проинформировать о его результатах ", - сказала она.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

По словам нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук, партия провела сигнальное голосование по отставке Гончарука.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.