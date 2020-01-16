Гончарук - лучший премьер-министр за всю историю Украины, сейчас на него идет очередная атака, - Милованов

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Я поддерживаю премьер-министра. Алексей - лучший премьер-министр за всю историю Украины. И я это докажу вам фактами. Нет коррупции в правительстве, нет дерибана позиций, нет дерибана бюджета, нет дерибана государственных предприятий. Нет квот в политических назначениях. В моем министерстве все назначения и увольнения делаю я. Такого в Украине никогда не было. Всегда вкручивали смотрящих", - говорится в сообщении.

По его словам, это не нравится оппонентам, ведь они не получили должностей в новом правительстве, на госпредприятиях и в органах власти.

"Как я интерпретирую то, что происходит сейчас? Сейчас идет очередная атака на премьер-министра от тех, кто хочет поставить на его место нечестного и более лояльного человека. Это наезд - и он будет отбит. Жестко, спокойно и профессионально. Коррупционеры проигрывают, так как их время уже прошло. Я поддерживаю премьера и всех министров. Я сюда пришел бороться командой и мы выиграем", - подчеркнул Милованов.

Милованов считает нынешнее состояние экономилик "лучшим за года".

"Сейчас экономика Украины растет высокими темпами - во II и III кварталах темпы роста ВВП превысили 4% и были одними из самых высоких в Европе", - отметил он.

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Милованов подчеркнул, что укрепление обменного курса и накопления международных резервов (до 7-летнего максимума - 25 млрд долларов) отражают стремительное улучшение оценок украинской экономики населением, бизнесом и нерезидентами, а также улучшение состояния текущего счета платежного баланса.

"Дефицит текущего счета за 11 месяцев 2019 сократился до 3,4 млрд долл США (с 4.2 млрд долл США за 11 месяцев 2018), тогда как приток прямых иностранных инвестиций вырос до 2.5 млрд долларов за этот же период", - продолжил министр.

"Все это делается сегодня для развития и благосостояния завтра. Мы не боимся вызовов, мы делаем правильные и, иногда, непопулярные вещи - такие как законопроект о труде. Это все нужно было сделать 20 лет назад и тогда бы мы сегодня имели успешную страну. Мы действуем быстро и это не нравится многим. Пусть злятся, пусть пытаются нас сбросить - это нормально. У них не получится и мы - вся Украина - победим", - подытожил Милованов.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

По словам нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук, партия провела сигнальное голосование по отставке Гончарука.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

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