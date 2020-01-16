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16.01.20 16:05

ВАКС арестовал с альтернативой залога и.о. главы ГНС Одесчины Чеботареву, погоревшую на взятке прокурору в $25 тыс.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения исполняющей обязанности начальника Государственной налоговой службы в Одесской области Наталье Чеботаревой, которую задержали на даче взятки в 25 тысяч долларов прокурору.

ВАКС арестовал с альтернативой залога и.о. главы ГНС Одесчины Чеботареву, погоревшую на взятке прокурору в $25 тыс.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Так, суд поместил подозреваемую под стражу сроком до 2 марта 2020 года с альтернативой внесения 904 тысяч гривен залога.

Кроме того, на подозреваемую возложен ряд процессуальных обязанностей.

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Как сообщалось, правоохранители задержали руководителя регионального главка одесской Государственной налоговой службы Наталью Чеботареву за попытку подкупа работника прокуратуры. Чиновницу уличили в предложении и даче 25 тысяч долларов взятки руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры.

ВАКС арестовал с альтернативой залога и.о. главы ГНС Одесчины Чеботареву, погоревшую на взятке прокурору в $25 тыс. 01

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