На 15 станциях киевского метро заменят турникеты, которые "бьют" пассажиров

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

"Старые турникеты, которые работают еще с 1970-х годов, регулярно бьют пассажиров, даже тех, кто оплатил проезд. Их решили заменить из-за жалоб пассажиров метро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые турникеты заказали у словенской компании Riko за более чем 100 млн грн. Турникеты подобной модели установили в начале 2019 на станции "Площадь Льва Толстого".

Согласно условиям контракта, словенцы должны поставить оборудование для станций Героев Днепра, Оболонь, Почайна, Тараса Шевченко, Контрактовая площадь, Льва Толстого, Лыбидская, Кловская, Дворец спорта, Дружбы народов, Выдубичи, Славутич, Осокорки, Позняки и Харьковская.

Турникеты будут принимать оплату с помощью банковских карт, смартфонов с NFC, карт оплаты проезда, Карточек киевлянина и бумажных или электронных QR-билетов.

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