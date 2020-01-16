Депутаты в первом чтении проголосовали законопроекты "О разведке" и "О службе внешней разведки"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За законопроект №2412-д "О разведке" проголосовали 233 нардепа.

Проект направлен на совершенствование правовых и организационных основ функционирования разведки, деятельности разведывательных органов Украины и других субъектов разведывательного сообщества, повышение эффективности их взаимодействия, а также обеспечение социальной и правовой защиты сотрудников разведывательных органов и лиц, привлеченных к конфиденциальному сотрудничеству с этими органами. Он должен заменить действующий сейчас закон "О разведывательных органах Украины".

Так, в документе приведена в соответствие с Конституцией Украины норма, согласно которой СНБО координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны.

В законопроекте Службу безопасности Украины исключили из перечня разведывательных органов, при этом с целью координации деятельности и предупреждения межведомственных конфликтов органа специального назначения с правоохранительными функциями и разведывательных органов СБУ определена как субъект разведывательного сообщества.

Кроме того, в проекте закона определен механизм создания комитета ВР, к полномочиям которого будет принадлежать обеспечение контрольных функций парламента за деятельностью субъектов разведывательного сообщества. В нем определяются функции, полномочия и особенности функционирования указанного комитета Рады.

Также парламент принял за основу в повторном первом чтении законопроект №2414-д "О Службе внешней разведки".

За документ проголосовали 273 нардепа.

В частности, предлагается изложить в новой редакции закон "О Службе внешней разведки Украины", урегулировать вопросы правового статуса ведомства, руководства его деятельностью и общей структуры.

Документом определен правовой статус Службы внешней разведки Украины, унормирован в соответствии с Конституцией Украины вопрос руководства, а также назначение и увольнение с должностей председателя, первого заместителя и заместителей главы ведомства.

Также в законе прописана общая структура Службы в соответствии с определенной президентом Украины организационной структурой и урегулирован вопрос образования территориальных подразделений учреждений, предприятий, учреждений, организаций в пределах утвержденной общей численности, определенной этим проектом закона.

Кроме того, в Заключительных положениях проекта предусмотрено синхронизированное введение в действие этого проекта в случае его принятия одновременно с вступлением в силу закона "О разведке".