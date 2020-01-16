Во время весеннего призыва повестки получат молодые люди от 20 лет, с 18 лет служба на добровольной основе, - Загороднюк

Об этом сегодня, 16 января, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Руководитель оборонного ведомства отметил, что возраст призыва с 18 лет четко прописан в законе и никогда не менялся. Соответственно, Указ Президента № 13/2020 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году" издан в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

"В то же время мы получаем много обращений и пожеланий по возможности проходить срочную службу именно с 18 лет. Аргументация - рациональное планирование молодым человеком своих дальнейших шагов в обучении, трудоустройстве и личной жизни", - отметил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал указ о призыве в 2020 году на срочную службу с 18 лет

Загороднюк подчеркнул, что во время призыва в 2020 году повестки получат, как и раньше, молодые люди от 20 лет. А те украинцы, кому исполнилось 18 и 19 лет - по их собственному желанию.

"Таким образом, никто из ребят до 20 лет к прохождению срочной службы принудительно привлекаться не будет", - конкретизировал руководитель оборонного ведомства.

Читайте: Конкретной даты отказа от призыва пока нет, - Загороднюк

Руководитель оборонного ведомства напомнил, что военнослужащие срочной военной службы не привлекаются для выполнения задач в районе проведения операции Объединенных сил.