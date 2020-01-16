40 нардепов обратились в СБУ с требованием не допустить в Украине концерты российских гастролеров Сюткина и Серова, поддержавших оккупацию Крыма, - Арьев

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев, информирует Цензор.НЕТ.

"40 депутатов из 4 фракций и групп обратились в СБУ не допускать в Украину подобных персонажей в целом, ну и в том числе граждан Российской Федерации, гастролеров Серова и Сюткина, которые решили, что можно одновременно совершать антиукраинские действия и получать доходы от концертов в Украине. Пусть на России поют", - отметил политик.





Нардеп считает, что это определенный тест для Службы безопасности Украины, потому что решение СБУ относительно этих гастролеров покажет все реалии и внесет ясность.

"Ну и посмотрим, готова СБУ проявить принципиальность, как с "Воровайками", которым выдали запрет. Или ватные гастролеры лезут через сознательную бездеятельность ответственного учреждения", - добавил он.

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Артев отмечает, что концерты с участием таких персонажей содержат опасные риски и это следует учитывать.

"Должен в очередной предупредить Службу безопасности Украины - в случае вашей бездеятельности, эти концерты спокойно не пройдут. Это нетрудно предвидеть", - подчеркнул политик.

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