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16.01.20 20:06

"Укрзализныця" увеличила периодичность экспресса "Киев-Тернополь"

Начиная с 23 января поезд "Интерсити" №747 сообщением Киев-Тернополь будет курсировать с большей периодичностью.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

По данным УЗ, с 23 января поезд №747 Киев-Тернополь будет курсировать ежедневно, а не через день. Изменения в расписании позволят улучшить сообщение между Тернополем и Киевом и обеспечить удобную пересадку на внутренние и международные маршруты.

"Скоростной поезд Интерсити №747 отправляется из Киева в 16:41 и прибывает в Тернополь в 22:42. В обратном направлении из Тернополя он отправляется 04:04 и прибывает в Киев в 10:03. Остановки предусмотрены на станциях Волочиск, Хмельницкий, Деражня, Гнивань. Винница, Калиновка-1 и Казатин", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поезда "Интерсити" между Киевом и Кривым Рогом будут курсировать каждый день, - Укрзализныця

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