Не люблю новую власть за вопиющий непрофессионализм, шапкозакидательство и бесконечные скандалы, - Филатов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Мэр Днепра отметил: "Мне многие говорят: "Ты чего всё время вылазишь и умничаешь? Почему тебе бесконечно всё не нравится? Ну и, вообще, этот Филатов явно не любит новую власть"

Отвечаю по пунктам.

Во-первых, я никуда не вылажу, туда, где это меня не касается.

Ни сейчас, ни в прошлом. Если Вы обратили внимание, то я не ретранслирую своё "особо ценное мнение" ни про рынок земли, ни про ФОПы, ни про обмены пленными, ни про Юзика сотоварищи.

Меня не интересует отдых в Омане и запоздалая реакция на сбитый "Боинг".

Вернее, всё это, конечно, меня интересует, но не моего ума дело это комментировать, пока я сижу в своём кресле.

А, во-вторых, сижу я в своём кресле потому, что земляки выбрали меня представлять Днепр. Территориальную громаду. Её интересы.

И даже если землякам очень нравится новая власть и отдали они за неё под 80 процентов голосов, то я всё равно не буду молчать, когда "слуги народа" вешают землякам лапшу на уши в той сфере, за которую я отвечаю.

...

Скажите, а за что я должен любить новую власть?

За минус 2 миллиарда в бюджете города?

За приостановку соцэконома и фонда регионального развития?

За остановленные стройки?

За вопиющий непрофессионализм, шапкозакидательство и бесконечные скандалы?

За возбуждение низменных чувств люмпена обвинениями в адрес всех и вся?

За плодящиеся в геометрической прогрессии уголовные дела, которые по итогу ничем не заканчиваются?

За распоясавшихся окончательно "правоохранителей", которые под видом борьбы с коррупцией, просто перераспределяют сферы влияния и потоки?

...

За что?

За сворачивание прав местного самоуправления?

За почти "картотеку"?

За потоки лжи?

За поиск без вины виноватых?

...

И сейчас, и при Порошенко, я криком кричу: отдайте территориальным громадам экологический контроль. Именно мы, а не чиновники из Киева дышат этим дерьмом.

В ответ - тишина.

Отдайте территориальным громадам администрирование местных налогов.

Тишина.

Отдайте регулирование игрового бизнеса. Наши улицы заполонили нелегальные казино.

Тишина.

Дайте возможность создать местную полицию. Ибо нет у мэров процессуальных прав бороться с наливайками, наркоманьем и захватом земли.

Тишина.

Переподчините местным советам земельные кадастры. Там - кошмар.

Тишина.

Примите, в конце концов, Муниципальный кодекс!

Тишина.

Тишина.

Тишина.

...

Вернее нет.

Не тишина.

В ответ нам непрозрачно и в турборежиме предлагают перекроить Конституцию, изменить административное устройство государства и прислать из Киева "смотрящих".

И всё время пугают досрочными выборами.

Которых никто не боится.

Но, при этом, с зассаными глазами говорят, что все эти безобразия и есть углубление децентрализации.

...

Вы, ребята, вместо того, чтобы постоянно лезть к местным советам в карман и плевать им в душу, лучше экономикой займитесь.

ЭКОНОМИКОЙ.

Рабочими местами.

Доходами граждан.

Чтобы у людей денег в кошельках прибавилось.

Бабулетов.

Да хотя бы один новый завод постройте.

При вас промпроизводство начало валиться каждый месяц!

...

Нет, ребята, не буду я вас любить.

Не буду.

...

И остальные разлюбят вас тоже быстро".

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