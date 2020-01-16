СБУ подозревает экс-директора "Киевтранспарксервиса" в служебной халатности, в результате чего город недополучил 11 млн грн

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Досудебным следствием установлено, что в 2016-2018 годах чиновник заключил с коммерческими структурами договоры на передачу в аренду более 150 парковочных площадок в столице. Несмотря на известные ему нарушения со стороны арендаторов: организация паркомест сверх нормы и самовольное расширение границ площадок, он не предпринял никаких мер для устранения нарушений", - сказано в сообщении.

Так, бездействие чиновника привело к тому, что бюджет столицы недополучил 11 млн грн.

"Сейчас экс-чиновнику осуществлено сообщение о подозрении в служебной халатности по ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Продолжается следствие для выяснения всех обстоятельств дела.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Группу чиновников "Киевтранспарксервиса" уличили в системной коррупции, - прокуратура. ФОТОрепортаж