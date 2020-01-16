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16.01.20 21:44

Погибшего на Донбассе украинского воина 92-й ОМБ Алексея Кучкина похоронят на Днепропетровщине 18 января

В субботу, 18 января, в поселке Карнауховка (Южный район города Каменское) Днепропетровской области, в 10.00 по адресу: ул. Садовая, 11 начнется прощание с погибшим украинским воином Алексеем Викторовичем Кучкина (Василевским),

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Алексей Кучкин, 1995 года рождения, уроженеце села Первухинка Богодуховского района Харьковской области, старший солдат, старший стрелок механизированного батальона 92-й отдельной механизированной бригады, который погиб 15 января в районе города Авдеевка Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения головы, нанесенного снайпером наемников РФ.

Чин похорон состоится на Аллее Славы военного кладбища Каменского в 12.00.

У него остались мать, брат, жена и сын от первого брака.

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Погибшего на Донбассе украинского воина 92-й ОМБ Алексея Кучкина похоронят на Днепропетровщине 18 января 01

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