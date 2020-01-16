Инвестор завода "Океан" Капацина требует встречи с Рябошапкой из-за ареста предприятия

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу завода "Океан" в Фейсбук.

"Как только что я узнал об аресте завода "Океан", я предпринял серьезные усилия, чтобы встретиться с Генеральным прокурором. Не удалось. Я заявлял об этом во время пресс-конференции в среду, публично, через многие СМИ обратился к Руслану Рябошапке и Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Но до сих пор никто из Офиса Генерального прокурора не вышел со мной на связь. Как будто нет никаких проблем!

Рябошапка не отвечает на мои звонки и личные сообщения, хотя я знаю, что получает их. Я считаю такую ​​ситуацию недопустимой и требую встречи с генеральным прокурором", - заявил Капацина..

По мнению бизнесмена, подчиненные генпрокурора, не разобравшись, арестовали завод, где работает 700 человек, и который выполняет престижные заказы, в том числе иностранные.

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"Океан" был арестован незаконно и без заботы о последствиях. Меня как владельца завода никто не допросил, даже не опросил. Прошло четверо суток с момента решения суда, а мы до сих пор не видим текста судебного решения об аресте в реестре", - подчеркивает инвестор.

По словам Капацина, если ситуация не разрешится положительно в ближайшие дни, он будет вынужден закрыть завод "Океан". Поэтому требует немедленной встречи с Рябошапкой, для чего специально приехал в Киев.

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Николаевский судостроительный завод "Океан" специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн. Судозавод располагает, в частности, крупнейшим в Европе сухим доком, технологическими линиями по строительству крупнотоннажных судов, а также водной акваторией площадью 42 га.

Напомним, ранее Офис Генерального прокурора добился ареста имущества Николаевского судостроительного завода "Океан". Данное решение было принято в рамках уголовного дела о незаконном завладении имуществом завода и доведении его до банкротства.