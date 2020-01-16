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16.01.20 23:56

"Вы получили новую ОГПУ. И в делах Майдана теперь не будет ни х#я", - Луценко

Экс-генеральный прокурор Юрий Луценко в нецензурной форме заявил, что никакого прогресса в расследовании дела Майдана не будет.

"Вы получили новую ОГПУ. И в делах Майдана теперь не будет ни х#я", - Луценко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии под постом в Фейсбуке журналистки Татьяны Безрук. 

Журналисты обсуждали публикацию в США переписки помощника Руди Джулиани Льва Парнаса с рядом украинских чиновников, в том числе нецензурную лексику тогдашнего Генпрокурора Юрия Луценко.

В частности журналистка Татьяна Безрук спросила как пишется слово "ни х#уя"  - отдельно или вместе. Предположительно она сделала это, ознакомившись с перепиской Луценко и Парнаса, где многократно употребляется это словосочетание

В комментарии пришел сам экс-генпрокурор, который в этой дискуссии, уйдя от прямого ответа, написал: "Чтобы вам было понятнее.В результате вашей последовательной позиции вы получили новую ОГПУ. И в делах Майдана теперь ни х#я.

Вы получили новую ОГПУ. И в делах Майдана теперь не будет ни х#я, - Луценко 01

Как известно, 15 января Палата представителей США опубликовала новые факты в деле об импичменте президента Дональда Трампа в виде переписки в мэссенджере WatsApp помощника Руди Джулиани Льва Парнаса с разными людьми из орбиты президента Украины Владимира Зеленского, а также главой МВД Арсеном Аваковым, генпрокурором Юрием Луценко.

Главная цель общения - инициировать расследование против семьи бывшего вице-президента США Джо Байдена, а также возможного вмешательства Украины в американские выборы 2016 года.

В опубликованной переписке пристутсвуют сообщения Луценко с нецензурной лексикой.

Вы получили новую ОГПУ. И в делах Майдана теперь не будет ни х#я, - Луценко 02
Вы получили новую ОГПУ. И в делах Майдана теперь не будет ни х#я, - Луценко 03
Вы получили новую ОГПУ. И в делах Майдана теперь не будет ни х#я, - Луценко 04

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