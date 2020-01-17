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17.01.20 01:03

Средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" прошел плановый ремонт, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Средний десантный корабль ВМС Украины "Юрий Олефиренко" завершил плановые работы и техническое обслуживание на ГП "Николаевский судостроительный завод".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Средний десантный корабль Юрий Олефиренко прошел плановый ремонт, - Минобороны 01

Судоремонтниками была восстановлена ​​система главного двигателя и дизель-генераторов корабля. Также были проведены работы по очистке и покраске внешней обшивки и конструкций корпуса, отремонтирована электромеханическая часть, носовая десантнная аппарель, винто - рулевая система и якорно-швартовое устройство.

Средний десантный корабль Юрий Олефиренко прошел плановый ремонт, - Минобороны 02

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Средний десантный корабль Юрий Олефиренко прошел плановый ремонт, - Минобороны 03

Для того, чтобы корабль вернулся к месту базирования, в Николаеве развели мосты.

Средний десантный корабль Юрий Олефиренко прошел плановый ремонт, - Минобороны 04
Средний десантный корабль Юрий Олефиренко прошел плановый ремонт, - Минобороны 05

После возвращения в пункт постоянной дислокации, корабль пройдет ходовые испытания.

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Напомним, что средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" - крупнейший корабль такого класса в ВМС ВС Украины. Главное назначение корабля - транспортировка в районы выполнения боевых задач подразделений морской пехоты и специального назначения со штатным вооружением и техникой и последующим десантированием на побережье.

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