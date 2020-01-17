"Не верю ни одному слову", - Пристайко прокомментировал заявления Парнаса об Украине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я никогда не общался с этим человеком (Львом Парнасом, - ред.) и я не верю ни одному слову, сказанному им в данный момент", - заявил глава украинского МИДа.

Пристайко отметил, что предоставление военной помощи, о которой идет речь, пересматривается США раз в полгода. "Мы знаем, что такая помощь иногда пересматривается в зависимости от того, как Украина выполняет взятые на себя обязательства. Иногда она урезается, иногда возрастает. К примеру, в конце года мы получили куда больше от ожидаемого", - пояснил Пристайко в эфире телеканала CNN.

"Этот господин, которого я лично не знаю, сам пытается избежать криминального наказания, у меня нет веры в его слова, и опять-таки, я предельно устал от постоянных вопросов относительно роли Украины в деле об импичменте Президента США", - заявил глава МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парнас: Джулиани поставил мне задачу "жестко" донести Шефиру, что США остановит всю помощь Украине

"Я присутствовал при всех встречах и разговорах президентов Трампа и Зеленского. И ни разу не слышал, чтобы президент США просил нас оказать какую-то услугу. Мы передали сигнал: мы не собираемся вмешиваться по каким-то политическим соображениям в дела иностранного государства. Мы сказали президенту Трампу: если у вас есть какая-то информация, передайте ее через официальные каналы. У вас есть генеральный прокурор, у нас он тоже есть. Давайте дадим им переговорить и скооперироваться. Если есть что расследовать, давайте расследовать", - добавил Пристайко.

Также читайте: "Трамп солгал", - помощник Джулиани Парнас заявил, что президент США знаком с ним и знал о всех его действиях в Украине

Как известно, 15 января Палата представителей США опубликовала новые факты в деле об импичменте президента Дональда Трампа в виде переписки в мэссенджере WatsApp помощника Руди Джулиани Льва Парнаса с разными людьми из орбиты президента Украины Владимира Зеленского, а также главой МВД Арсеном Аваковым, генпрокурором Юрием Луценко.

Главная цель общения - инициировать расследование против семьи бывшего вице-президента США Джо Байдена, а также возможного вмешательства Украины в американские выборы 2016 года.