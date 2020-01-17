Один украинский воин погиб. За сутки - 12 вражеских обстрелов, - пресс-центр ООС

Об этом говорится в сводке штаба ООС по состоянию на 07:00 17 января 2020 г., передает Цензор.НЕТ.

"Трижды из гранатометив различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстрелял защитников населенного пункта Новотроицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Девять обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: вблизи Травневого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; два раза рядом с населенным пунктом Новотошковское - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 18 мин и 82-мм миномета - 10 мин; неподалеку Мироновского - из станкового противотанкового гранатомета - 7 выстрелов; вблизи Луганского - из станкового противотанкового гранатомета - 3 выстрела и крупнокалиберного пулемета; в районе населенного пункт Новозвановка - из снайперской винтовки; дважды рядом с Ореховым - из артиллерийских систем калибра 152 мм - 8 снарядов и 122 мм - 10 мин, миномета калибра 120 мм - 9 мин и 82-мм миномета - 15 мин, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Зайцево - из автоматических станковых гранатометов и другого стрелкового оружия", - говорится в сводке.

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Вчера, 16 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь с нашей стороны нет.



