Россия запугивает любые несогласные голоса в оккупированном Крыму, - постпред Украины при ОБСЕ Цымбалюк

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 16 января в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Молчание и покорность: это столбы российских усилий по построению "потемкинских деревень" в оккупированном Крыму. Мы решительно осуждаем эти усилия и призываем ОБСЕ и ее органы продолжать заниматься этим вопросом", - заявил он.

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Украинский дипломат подчеркнул, что нарушения прав человека и основных свобод оккупационной администрацией в Крыму продолжаются.

Он указал на то, что 13 января активист "Крымской солидарности" Гульсума Алиева была задержана российскими спецслужбами на административной границе между Крымом и Херсонской областью Украины во время попытки пересечения и была освобождена только через несколько часов незаконного задержания.

"Она является дочерью крымскотатарского политзаключенного Муслима Алиева, которого месяцем ранее российский оккупационный суд осудил по сфабрикованному обвинению к 19 годам лишения свободы, несмотря на отсутствие каких-либо доказательств того, что он совершил преступление, или планировал это сделать. Это является общепринятой российской практикой – преследовать членов семей политических заключенных, их адвокатов и неправительственные организации, чтобы запугать любые несогласные голоса", - заявил Евгений Цымбалюк.

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Глава украинской миссии в ОБСЕ также подчеркнул, что Россия продолжает использовать оккупированный Крым в качестве плацдарма для продолжающейся милитаризации Черного и Азовского морей.