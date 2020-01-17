Оккупанты не дают проукраинскому активисту Приходько свиданий с родными и архиепископом Климентом: тяжело ему, - адвокат

Об этом Крым.Реалии рассказал адвокат Назим Шейхмамбетов, передает Цензор.НЕТ.
"Мы с ним виделись. Состояние более-менее нормальное – пожилой человек. Он немного похудел. Слегка бледный. У него каких-то критических жалоб нет. Перенес легкую простуду перед Новым годом. Ему не дают свидания с близкими родственниками, следствие отказывает в свидании с архиепископом Климентом. Тяжело ему", – сообщает Шейхмамбетов.
Напомним, 10 октября оккупанты задержали проукраинского активиста из Сак Приходько. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал активиста на два месяца. 26 декабря оккупационный "суд" в Крыму оставил под стражей до февраля украинского активиста Приходько.
8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в оккупированном селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.
В июне 2016 года российские силовики задерживали активиста за украинские номерные знаки на автомобиле.