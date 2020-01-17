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17.01.20 09:32

Рада сегодня рассмотрит законопроект об уменьшении количества нардепов

Верховная Рада сегодня рассмотрит проект закона об уменьшении конституционного состава Верховной Рады Украины и закреплении пропорциональной избирательной системы.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня на сайте Рады.

Также нардепы сегодня рассмотрят проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства", направленный на совершенствование правового обеспечения регулирования вопросов украинского гражданства. Он был подан Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, будут рассматриваться проекты законов о местном самоуправлении и о Бюро финансовых расследований.

Напомним, 13 декабря президент Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства", направленный на совершенствование правового обеспечения регулирования вопросов украинского гражданства.

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