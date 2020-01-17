Профильный комитет ВР поддержал отставку министра Бабак и назначение Шмыгаля вице-премьер-министром - министром развития территорий

Такое решение поддержали члены комитета на его заседании в пятницу утром в Киеве, рассмотрев представление премьер-министра Алексея Гончарука на увольнение Бабак. передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом как сообщили на заседании комитета, Бабак увольняется по собственному желанию.

Сама Бабак на заседании комитета не присутствует.

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Вместе с тем, парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует Верховной Раде назначить Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра – министра развития громад и территорий.

Шмыгаль в настоящее время возглавляет Ивано-Франковскую областную государственную администрацию.