Каждый день ми лишаем воров бюджета источников дохода. За это прилетает, жестко, - Федоров поддержал Гончарука

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на странице в сети Facebook.

"Наше правительство первое за историю Украины, которое не воруют, не пришло по квотам, и не имеет личных целей. Каждый день мы разгребаем бестолковый менеджмент предыдущих команд в большинстве сфер. Каждый день наша команда лишает источников доходов воров бюджета. За это прилетает. Жестко. И это нормально. Мы не пришли завоёвывать политические рейтинги. Мы пришли с Президентом сделать реальные изменения", - говорится в сообщении.

Федоров поддерживает премьера Гончарука и заявил, что те процессы, которые запущены нужно довести до ума.

"Я лично, не держусь за должность, чтобы все сделать нужно максимальное доверие всех политических партеров, ваше. 24/7 мы чиним то, что сломано в корне. Причины того, как мы живем. Но мы должны пережить эту первую сильную волну против нас", - подчеркнул он.

Кроме того, Федоров сообщил, что несмотря на исход ситуации 30 января будет презентация "Дії", готового приложения, портала цифрового образования и других конкретных побед.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

Президент Украины Владимир Зеленский получил поданное премьер-министром Алексеем Гончаруком заявление об отставке.

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