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17.01.20 10:52

Рада несмотря на конфликт интересов делегирует в комиссию по избранию директора ГБР народных депутатов, - активист Грезев

Профильный комитет Верховной Рады намерен выдвинуть в комиссию по избранию директора ГБР народных депутатов, что является прямым конфликтом интересов.

Рада несмотря на конфликт интересов делегирует в комиссию по избранию директора ГБР народных депутатов, - активист Грезев

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает активист Владислав Грезев, информирует Цензор.НЕТ.

"Поспехом в комиссию по избранию директора бюро Верховная Рада тайно решила делегировать угадайте кого? Депутатов! Решение тайно было принято ночью и сразу на утро назначено заседание профильного комитета. Такая лихорадка нужна, чтобы никто не заметил конфликт интересов, ведь в подследственности ГБР в т.ч. находятся народные депутаты", - сообщил он.

Грезев также отметил, что "вменяемые депутаты подают альтернативного кандидата в комиссию от ВР - (адвоката семей героев Небесной Сотни) Евгению Закревскую".

"Объяснять, почему Женю стоит поддержать - не нужно. Собственно резонанс по этой афере и не позволит им ее провернуть. Решение комитет будет принимать в ближайшие полтора часа и затем сразу голосования в зале", - добавил активист.

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Рада несмотря на конфликт интересов делегирует в комиссию по избранию директора ГБР народных депутатов, - активист Грезев 01

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