Разумков отменил Час вопросов к правительству в Раде

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Уважаемые коллеги! Касательно Часа вопросов к правительству. Все вы знаете о том, что премьер-министр Украины написал обращение к Президенту и сейчас находится на консультации, поэтому сегодня, как такового, Часа вопросов к правительству не будет", - заявил Разумков.
Нардепы встретили новость об отмене Часа вопросов к правительству возгласами возмущения.
Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.
В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.
Позже появились вторая и третья части записи.
Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.
17 января Гончарук написал заявление об отставке.